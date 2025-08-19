European Lithium Aktie News: European Lithium gewinnt am Vormittag an Fahrt
Die Aktie von European Lithium zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von European Lithium nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,9 Prozent auf 0,053 EUR.
Um 09:18 Uhr wies die European Lithium-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 0,053 EUR nach oben. In der Spitze legte die European Lithium-Aktie bis auf 0,054 EUR zu. Mit einem Wert von 0,053 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 175.200 European Lithium-Aktien den Besitzer.
Am 19.08.2025 markierte das Papier bei 0,055 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 4,528 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,014 EUR am 13.11.2024. Derzeit notiert die European Lithium-Aktie damit 273,239 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte European Lithium am 11.09.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2027-Ergebnisse wird von Experten am 12.03.2027 erwartet.
