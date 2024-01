European Lithium Aktie News: European Lithium am Vormittag mit Abschlägen

Blick auf European Lithium-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von European Lithium. Die European Lithium-Aktie rutschte in der NASDAQ OTC-Sitzung um 4,1 Prozent auf 0,076 USD ab.

Werte in diesem Artikel

Um 23:20 Uhr ging es für die European Lithium-Aktie nach unten. Im NASDAQ OTC-Handel fiel das Papier um 4,1 Prozent auf 0,076 USD. Die European Lithium-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,071 USD ab. Zum NASDAQ OTC-Handelsstart notierte das Papier bei 0,080 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten European Lithium-Aktien beläuft sich auf 14.586 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.07.2023 bei 0,320 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 318,903 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.11.2023 bei 0,035 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die European Lithium-Aktie mit einem Verlust von 54,182 Prozent wieder erreichen.

European Lithium wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 15.03.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 14.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von European Lithium.

Redaktion finanzen.net