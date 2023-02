European Lithium Aktie News: European Lithium tendiert am Mittwochnachmittag nahe Vortagesschluss

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 12:34 Uhr die European Lithium-Aktie. Der Anteilsschein notierte via Frankfurt bei 0,045 EUR. Die European Lithium-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 0,050 EUR aus. Zwischenzeitlich weitete die European Lithium-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,045 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,050 EUR. Zuletzt wurden via Frankfurt 114.500 European Lithium-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.04.2022 bei 0,107 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 57,786 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.06.2022 bei 0,034 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 34,328 Prozent könnte die European Lithium-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 14.09.2023 dürfte die Q4 2023-Bilanz von European Lithium veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 15.03.2024.

Redaktion finanzen.net

