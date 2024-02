European Lithium Aktie News: European Lithium knickt am Nachmittag ein

Notierung im Blick

Die Aktie von European Lithium gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der European Lithium-Aktie ging im NASDAQ OTC-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 36,5 Prozent auf 0,051 USD.

Werte in diesem Artikel

Um 15:32 Uhr rutschte die European Lithium-Aktie in der NASDAQ OTC-Sitzung um 36,5 Prozent auf 0,051 USD ab. Bei 0,051 USD markierte die European Lithium-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 0,051 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ OTC-Handel. Im NASDAQ OTC-Handel wechselten bis jetzt 8.600 European Lithium-Aktien den Besitzer.

Am 06.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 0,320 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 531,164 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 03.11.2023 Kursverluste bis auf 0,035 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,966 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Voraussichtlich am 15.03.2024 dürfte European Lithium Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 14.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von European Lithium.

Redaktion finanzen.net