European Lithium Aktie News: European Lithium tendiert am Freitagvormittag fester

22.08.25 09:25 Uhr
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von European Lithium. Zuletzt konnte die Aktie von European Lithium zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 3,0 Prozent auf 0,055 EUR.

Um 09:12 Uhr konnte die Aktie von European Lithium zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 3,0 Prozent auf 0,055 EUR. In der Spitze gewann die European Lithium-Aktie bis auf 0,055 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,055 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 35.200 European Lithium-Aktien den Besitzer.

Am 19.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 0,055 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,465 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 13.11.2024 auf bis zu 0,014 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die European Lithium-Aktie derzeit noch 73,993 Prozent Luft nach unten.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 11.09.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der European Lithium-Ergebnisse für Q2 2027 erwarten Experten am 12.03.2027.

Redaktion finanzen.net

