European Lithium Aktie News: European Lithium tendiert am Freitagvormittag fester
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von European Lithium. Zuletzt konnte die Aktie von European Lithium zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 3,0 Prozent auf 0,055 EUR.
Um 09:12 Uhr konnte die Aktie von European Lithium zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 3,0 Prozent auf 0,055 EUR. In der Spitze gewann die European Lithium-Aktie bis auf 0,055 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,055 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 35.200 European Lithium-Aktien den Besitzer.
Am 19.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 0,055 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,465 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 13.11.2024 auf bis zu 0,014 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die European Lithium-Aktie derzeit noch 73,993 Prozent Luft nach unten.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 11.09.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der European Lithium-Ergebnisse für Q2 2027 erwarten Experten am 12.03.2027.
