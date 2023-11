European Lithium Aktie News: European Lithium am Nachmittag mit Verlusten

So entwickelt sich European Lithium

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von European Lithium. Der European Lithium-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,4 Prozent auf 0,046 EUR.

Um 14:18 Uhr fiel die European Lithium-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 3,4 Prozent auf 0,046 EUR ab. In der Spitze büßte die European Lithium-Aktie bis auf 0,046 EUR ein. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,047 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 867.998 European Lithium-Aktien den Besitzer.

Am 02.06.2023 markierte das Papier bei 0,070 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 51,844 Prozent Plus fehlen der European Lithium-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,031 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 33,406 Prozent würde die European Lithium-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.03.2024 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 14.03.2025.

Redaktion finanzen.net