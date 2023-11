European Lithium Aktie News: European Lithium am Vormittag mit Verlusten

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von European Lithium. Die European Lithium-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 2,3 Prozent auf 0,047 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von European Lithium nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 09:17 Uhr 2,3 Prozent auf 0,047 EUR. Bei 0,046 EUR markierte die European Lithium-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,047 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 210.000 European Lithium-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 0,070 EUR erreichte der Titel am 02.06.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 50,215 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,031 EUR am 26.10.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die European Lithium-Aktie derzeit noch 34,120 Prozent Luft nach unten.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von European Lithium wird am 15.03.2024 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 14.03.2025.

