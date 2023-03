European Lithium Aktie News: Bären lasten am Donnerstagvormittag auf European Lithium

Die Aktionäre schickten das Papier von European Lithium nach unten. In der NASDAQ OTC-Sitzung verlor die Aktie um 22:20 Uhr 7,0 Prozent auf 0,045 USD. Die European Lithium-Aktie sank bis auf 0,045 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,045 USD. Bisher wurden via NASDAQ OTC 33.333 European Lithium-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 26.10.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,195 USD. 76,923 Prozent Plus fehlen der European Lithium-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 0,030 USD fiel das Papier am 21.12.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 50,000 Prozent würde die European Lithium-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte European Lithium am 14.09.2023 präsentieren. Am 12.09.2024 wird European Lithium schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com