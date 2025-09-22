European Lithium Aktie News: European Lithium am Dienstagmittag mit kräftigen Verlusten

European Lithium im Fokus

Die European Lithium-Aktie wies um 11:53 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 9,7 Prozent auf 0,049 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die European Lithium-Aktie bisher bei 0,048 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,051 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 1.033.700 European Lithium-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 0,058 EUR erreichte der Titel am 09.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die European Lithium-Aktie derzeit noch 18,930 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,014 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der European Lithium-Aktie 70,782 Prozent sinken.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte European Lithium am 13.03.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von European Lithium rechnen Experten am 12.03.2027.

Redaktion finanzen.net