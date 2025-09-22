DAX23.642 +0,5%ESt505.477 +0,6%Top 10 Crypto15,55 -1,0%Dow46.382 +0,1%Nas22.789 +0,7%Bitcoin95.750 +0,3%Euro1,1807 +0,1%Öl66,87 +0,5%Gold3.785 +1,0%
European Lithium im Fokus

European Lithium Aktie News: European Lithium am Dienstagmittag mit kräftigen Verlusten

23.09.25 12:05 Uhr
European Lithium Aktie News: European Lithium am Dienstagmittag mit kräftigen Verlusten

Die Aktie von European Lithium gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von European Lithium befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 9,7 Prozent auf 0,049 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
European Lithium Ltd
0,05 EUR -0,00 EUR -4,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die European Lithium-Aktie wies um 11:53 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 9,7 Prozent auf 0,049 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die European Lithium-Aktie bisher bei 0,048 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,051 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 1.033.700 European Lithium-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 0,058 EUR erreichte der Titel am 09.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die European Lithium-Aktie derzeit noch 18,930 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,014 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der European Lithium-Aktie 70,782 Prozent sinken.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte European Lithium am 13.03.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von European Lithium rechnen Experten am 12.03.2027.

Redaktion finanzen.net

