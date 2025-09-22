European Lithium Aktie News: European Lithium verzeichnet am Vormittag Verluste

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von European Lithium. Zuletzt fiel die European Lithium-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 4,1 Prozent auf 0,052 EUR ab.

Um 09:18 Uhr ging es für die European Lithium-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 4,1 Prozent auf 0,052 EUR. Das Tagestief markierte die European Lithium-Aktie bei 0,049 EUR. Bei 0,051 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 738.700 European Lithium-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.09.2025 bei 0,058 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die European Lithium-Aktie derzeit noch 12,016 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.11.2024 bei 0,014 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der European Lithium-Aktie 72,481 Prozent sinken.

Voraussichtlich am 13.03.2026 dürfte European Lithium Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der European Lithium-Ergebnisse für Q2 2027 erwarten Experten am 12.03.2027.

Redaktion finanzen.net