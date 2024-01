European Lithium Aktie News: Bullen treiben European Lithium am Mittwochnachmittag an

So entwickelt sich European Lithium

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von European Lithium. Die European Lithium-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 5,9 Prozent auf 0,052 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von European Lithium legte um 11:54 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 5,9 Prozent auf 0,052 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die European Lithium-Aktie bei 0,052 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,050 EUR. Bisher wurden heute 162.276 European Lithium-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,070 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.06.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die European Lithium-Aktie derzeit noch 34,615 Prozent Luft nach oben. Am 26.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,031 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 40,962 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 15.03.2024 erwartet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können European Lithium-Anleger Experten zufolge am 14.03.2025 werfen.

Redaktion finanzen.net