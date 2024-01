European Lithium Aktie News: European Lithium am Vormittag mit Aufschlag

European Lithium im Fokus

Die Aktie von European Lithium zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von European Lithium zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ OTC-Sitzung um 0,1 Prozent auf 0,065 USD.

Werte in diesem Artikel

Um 23:20 Uhr ging es für das European Lithium-Papier aufwärts. Im NASDAQ OTC-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 0,065 USD. Bei 0,073 USD erreichte die European Lithium-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 0,073 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ OTC-Handel. Bisher wurden heute 35.565 European Lithium-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,320 USD. Dieser Kurs wurde am 06.07.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die European Lithium-Aktie mit einem Kursplus von 394,438 Prozent wieder erreichen. Am 03.11.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,035 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der European Lithium-Aktie 45,921 Prozent sinken.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 15.03.2024 terminiert. European Lithium dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 14.03.2025 präsentieren.

Redaktion finanzen.net