European Lithium Aktie News: European Lithium am Mittag im Minusbereich

Das Papier von European Lithium befand sich um 11:41 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 2,5 Prozent auf 0,040 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die European Lithium-Aktie bis auf 0,039 EUR. Bei 0,040 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 600.738 European Lithium-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 0,108 EUR erreichte der Titel am 05.04.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 63,426 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.06.2022 bei 0,034 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die European Lithium-Aktie derzeit noch 17,560 Prozent Luft nach unten.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte European Lithium am 14.09.2023 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von European Lithium rechnen Experten am 12.09.2024.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com