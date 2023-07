European Lithium Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von European Lithium

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von European Lithium. Die Aktionäre schickten das Papier von European Lithium nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 4,4 Prozent auf 0,052 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die European Lithium-Aktie notierte um 15:50 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 4,4 Prozent auf 0,052 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die European Lithium-Aktie bis auf 0,052 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,052 EUR. Von der European Lithium-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 186.496 Stück gehandelt.

Am 27.10.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,072 EUR an. Mit einem Zuwachs von 38,004 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.03.2023 bei 0,039 EUR. Der derzeitige Kurs der European Lithium-Aktie liegt somit 34,974 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

European Lithium dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 14.09.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 12.09.2024 dürfte European Lithium die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Redaktion finanzen.net