DAX24.317 -0,2%ESt505.468 -0,4%Top 10 Crypto15,74 -4,6%Dow45.632 +1,9%Nas21.497 +1,9%Bitcoin94.943 -2,0%Euro1,1692 -0,3%Öl68,12 +0,5%Gold3.367 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 RENK RENK73 BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 Palantir A2QA4J Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX verbucht Abschläge -- Lufthansa ordnet sich wohl neu -- UniCredit erhöht direkten Commerzbank-Anteil -- Novo Nordisk, Bayer, RWE, Lucid, Siemens Energy, Orsted, Valneva im Fokus
Top News
Konjunkturdaten im Blick: DAX notiert in Rot - Rekordhoch bleibt weiter in Reichweite Konjunkturdaten im Blick: DAX notiert in Rot - Rekordhoch bleibt weiter in Reichweite
ifo-Geschäftsklima steigt im August wider Erwarten ifo-Geschäftsklima steigt im August wider Erwarten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader: Bereiten Sie sich auf die Realität an den Finanzmärkten vor und gewinnen Sie einen Range Rover Evoque. Jetzt kostenlos anmelden!
European Lithium im Blick

European Lithium Aktie News: European Lithium am Mittag höher

25.08.25 12:05 Uhr
European Lithium Aktie News: European Lithium am Mittag höher

Die Aktie von European Lithium gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im Tradegate-Handel gewannen die European Lithium-Papiere zuletzt 2,2 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
European Lithium Ltd
0,06 EUR 0,00 EUR 0,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die European Lithium-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 11:58 Uhr 2,2 Prozent im Plus bei 0,056 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die European Lithium-Aktie bisher bei 0,058 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,057 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.692.250 European Lithium-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 0,058 EUR erreichte der Titel am 25.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,857 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.11.2024 bei 0,014 EUR. Derzeit notiert die European Lithium-Aktie damit 294,366 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 11.09.2025 dürfte die Q4 2025-Bilanz von European Lithium veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz am 12.03.2027.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf European Lithium

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf European Lithium

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com

Nachrichten zu European Lithium Ltd

DatumMeistgelesen
Wer­bung