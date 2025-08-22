European Lithium Aktie News: European Lithium am Mittag höher

European Lithium im Blick

Die Aktie von European Lithium gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im Tradegate-Handel gewannen die European Lithium-Papiere zuletzt 2,2 Prozent.

Die European Lithium-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 11:58 Uhr 2,2 Prozent im Plus bei 0,056 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die European Lithium-Aktie bisher bei 0,058 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,057 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.692.250 European Lithium-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 0,058 EUR erreichte der Titel am 25.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,857 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.11.2024 bei 0,014 EUR. Derzeit notiert die European Lithium-Aktie damit 294,366 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 11.09.2025 dürfte die Q4 2025-Bilanz von European Lithium veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz am 12.03.2027.

Redaktion finanzen.net