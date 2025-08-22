European Lithium Aktie News: European Lithium schiebt sich am Vormittag vor
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von European Lithium. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 0,055 EUR zu.
Das Papier von European Lithium konnte um 09:19 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,7 Prozent auf 0,055 EUR. Zwischenzeitlich stieg die European Lithium-Aktie sogar auf 0,058 EUR. Bei 0,057 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten European Lithium-Aktien beläuft sich auf 2.659.465 Stück.
Mit einem Kursgewinn bis auf 0,058 EUR erreichte der Titel am 25.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die European Lithium-Aktie mit einem Kursplus von 4,348 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.11.2024 bei 0,014 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 74,275 Prozent.
Die European Lithium-Bilanz für Q4 2025 wird am 11.09.2025 erwartet. Am 12.03.2027 wird European Lithium schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2027 präsentieren.
