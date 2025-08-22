European Lithium Aktie News: European Lithium schiebt sich am Vormittag vor

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von European Lithium. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 0,055 EUR zu.

Das Papier von European Lithium konnte um 09:19 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,7 Prozent auf 0,055 EUR. Zwischenzeitlich stieg die European Lithium-Aktie sogar auf 0,058 EUR. Bei 0,057 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten European Lithium-Aktien beläuft sich auf 2.659.465 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 0,058 EUR erreichte der Titel am 25.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die European Lithium-Aktie mit einem Kursplus von 4,348 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.11.2024 bei 0,014 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 74,275 Prozent.

Die European Lithium-Bilanz für Q4 2025 wird am 11.09.2025 erwartet. Am 12.03.2027 wird European Lithium schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2027 präsentieren.

Redaktion finanzen.net