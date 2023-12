European Lithium Aktie News: Anleger decken sich am Montagnachmittag mit European Lithium ein

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von European Lithium zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im NASDAQ OTC-Handel gewannen die European Lithium-Papiere zuletzt 14,7 Prozent.

Um 23:20 Uhr wies die European Lithium-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ OTC-Sitzung ging es für das Papier um 14,7 Prozent auf 0,054 USD nach oben. Die European Lithium-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,071 USD an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,060 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ OTC-Handel 44.447 European Lithium-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.07.2023 bei 0,320 USD. Der derzeitige Kurs der European Lithium-Aktie liegt somit 83,156 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 03.11.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,035 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der European Lithium-Aktie ist somit 35,065 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 15.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 14.03.2025.

Redaktion finanzen.net