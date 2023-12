European Lithium Aktie News: European Lithium am Montagvormittag mit sattem Kursplus

So entwickelt sich European Lithium

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von European Lithium. Die Aktionäre schickten das Papier von European Lithium nach oben. Im NASDAQ OTC-Handel gewann die Aktie zuletzt 14,7 Prozent auf 0,054 USD.

Das Papier von European Lithium legte um 23:20 Uhr zu und stieg im NASDAQ OTC-Handel um 14,7 Prozent auf 0,054 USD. In der Spitze legte die European Lithium-Aktie bis auf 0,071 USD zu. Mit einem Wert von 0,060 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 44.447 European Lithium-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,320 USD. Dieser Kurs wurde am 06.07.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 493,692 Prozent über dem aktuellen Kurs der European Lithium-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,035 USD. Dieser Wert wurde am 03.11.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die European Lithium-Aktie derzeit noch 35,065 Prozent Luft nach unten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte European Lithium am 15.03.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von European Lithium rechnen Experten am 14.03.2025.

Redaktion finanzen.net