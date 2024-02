European Lithium Aktie News: European Lithium am Montagvormittag mit KursVerlusten

European Lithium im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von European Lithium. Die Aktionäre schickten das Papier von European Lithium nach unten. In der NASDAQ OTC-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 0,068 USD.

Werte in diesem Artikel

Die European Lithium-Aktie gab im NASDAQ OTC-Handel um 23:20 Uhr um 1,1 Prozent auf 0,068 USD nach. Die Abwärtsbewegung der European Lithium-Aktie ging bis auf 0,068 USD. Die NASDAQ OTC-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,080 USD. Der Tagesumsatz der European Lithium-Aktie belief sich zuletzt auf 14.370 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,320 USD) erklomm das Papier am 06.07.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 369,346 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,035 USD am 03.11.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 48,665 Prozent unter dem aktuellen Kurs der European Lithium-Aktie.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 15.03.2024 erwartet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können European Lithium-Anleger Experten zufolge am 14.03.2025 werfen.

Redaktion finanzen.net