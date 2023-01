European Lithium Aktie News: European Lithium am Nachmittag mit Abschlägen

Die Aktie notierte um 04:22 Uhr mit Verlusten. Im Frankfurt-Handel verbilligte sie sich um 1,8 Prozent auf 0,055 EUR. Der Kurs der European Lithium-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,054 EUR nach. Bei 0,054 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 39.300 European Lithium-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 06.04.2022 auf bis zu 0,107 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 48,499 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.06.2022 bei 0,034 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die European Lithium-Aktie mit einem Verlust von 63,881 Prozent wieder erreichen.

Voraussichtlich am 17.03.2023 dürfte European Lithium Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Am 15.03.2024 wird European Lithium schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

