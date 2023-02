European Lithium Aktie News: European Lithium am Vormittag mit KursVerlusten

Die European Lithium-Aktie notierte um 08:03 Uhr im Frankfurt-Handel in Rot und verlor 3,2 Prozent auf 0,045 EUR. In der Spitze büßte die European Lithium-Aktie bis auf 0,045 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,046 EUR. Bisher wurden via Frankfurt 183.017 European Lithium-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 0,107 EUR erreichte der Titel am 06.04.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 57,786 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,034 EUR. Dieser Wert wurde am 23.06.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der European Lithium-Aktie liegt somit 34,328 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte European Lithium am 14.09.2023 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von European Lithium rechnen Experten am 15.03.2024.

