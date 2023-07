European Lithium Aktie News: European Lithium am Mittag weit abgeschlagen

European Lithium im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von European Lithium. Das Papier von European Lithium befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 5,2 Prozent auf 0,051 EUR ab.

Die European Lithium-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 10:01 Uhr um 5,2 Prozent auf 0,051 EUR ab. Der Kurs der European Lithium-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,050 EUR nach. Mit einem Wert von 0,051 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via Tradegate 339.000 European Lithium-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 0,072 EUR erreichte der Titel am 27.10.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der European Lithium-Aktie liegt somit 29,068 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 27.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,039 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,314 Prozent unter dem aktuellen Kurs der European Lithium-Aktie.

Am 14.09.2023 dürfte die Q4 2023-Bilanz von European Lithium veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der European Lithium-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 12.09.2024.

Redaktion finanzen.net