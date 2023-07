European Lithium Aktie News: European Lithium am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von European Lithium. Die European Lithium-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 1,9 Prozent auf 0,053 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Der European Lithium-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 15:25 Uhr verlor das Papier 1,9 Prozent auf 0,053 EUR. Zwischenzeitlich weitete die European Lithium-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,050 EUR aus. Bei 0,051 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via Tradegate 416.400 European Lithium-Aktien umgesetzt.

Am 27.10.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,072 EUR. 36,174 Prozent Plus fehlen der European Lithium-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.03.2023 bei 0,039 EUR. Mit einem Kursverlust von 26,894 Prozent würde die European Lithium-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von European Lithium wird am 14.09.2023 gerechnet. Die Veröffentlichung der European Lithium-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 12.09.2024.

Redaktion finanzen.net