European Lithium Aktie News: Investoren fliehen am Mittag aus European Lithium

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von European Lithium. Die European Lithium-Aktie notierte zuletzt im Frankfurt-Handel in Rot und verlor 5,6 Prozent auf 0,042 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die European Lithium-Aktie notierte um 10:13 Uhr im Frankfurt-Handel in Rot und verlor 5,6 Prozent auf 0,042 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die European Lithium-Aktie bis auf 0,042 EUR. Mit einem Wert von 0,044 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der European Lithium-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 262.500 Stück gehandelt.

Bei 0,072 EUR erreichte der Titel am 27.10.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 71,838 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 28.03.2023 auf bis zu 0,039 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 6,921 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von European Lithium wird am 15.03.2024 gerechnet. Schätzungsweise am 14.03.2025 dürfte European Lithium die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Redaktion finanzen.net