European Lithium Aktie News: European Lithium präsentiert sich am Nachmittag fester

Aktie im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von European Lithium. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,9 Prozent auf 0,046 EUR zu.

Die European Lithium-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 15:52 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 0,046 EUR. Die European Lithium-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,048 EUR an. Bei 0,048 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten European Lithium-Aktien beläuft sich auf 176.757 Stück.

Bei 0,070 EUR markierte der Titel am 02.06.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 50,862 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 26.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,031 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,836 Prozent unter dem aktuellen Kurs der European Lithium-Aktie.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 15.03.2024 erwartet. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 14.03.2025 erwartet.

Redaktion finanzen.net