European Lithium Aktie News: European Lithium am Mittag mit positiven Vorzeichen

Aktie im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von European Lithium. Zuletzt wies die European Lithium-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 2,5 Prozent auf 0,062 EUR nach oben.

Das Papier von European Lithium legte um 11:46 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 2,5 Prozent auf 0,062 EUR. Der Kurs der European Lithium-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,063 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,061 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.451.398 European Lithium-Aktien.

Am 27.10.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,072 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 15,224 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,036 EUR. Dieser Wert wurde am 01.07.2022 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 42,468 Prozent könnte die European Lithium-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte European Lithium am 14.09.2023 vorlegen. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte European Lithium möglicherweise am 12.09.2024 präsentieren.

Redaktion finanzen.net