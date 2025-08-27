European Lithium Aktie News: European Lithium am Donnerstagmittag mit Kursabschlägen

Blick auf Aktienkurs

Die European Lithium-Aktie gab im Tradegate-Handel um 11:59 Uhr um 0,7 Prozent auf 0,054 EUR nach. Die European Lithium-Aktie sank bis auf 0,054 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 0,055 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 186.262 European Lithium-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,058 EUR) erklomm das Papier am 25.08.2025. Gewinne von 7,063 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 13.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,014 EUR. Der aktuelle Kurs der European Lithium-Aktie ist somit 73,606 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 11.09.2025 terminiert. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte European Lithium möglicherweise am 12.03.2027 präsentieren.

