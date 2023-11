European Lithium Aktie News: European Lithium verteidigt am Dienstagnachmittag Vortagesniveau

Kursverlauf

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagnachmittag die Aktie von European Lithium. Mit einem Kurs von 0,047 EUR zeigte sich die European Lithium-Aktie im Tradegate-Handel zuletzt kaum verändert.

Die European Lithium-Aktie kam im Tradegate-Handel um 14:02 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 0,047 EUR. Bei 0,047 EUR markierte die European Lithium-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze büßte die European Lithium-Aktie bis auf 0,045 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 0,047 EUR. Bisher wurden heute 461.650 European Lithium-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.06.2023 bei 0,070 EUR. 49,254 Prozent Plus fehlen der European Lithium-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 26.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,031 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die European Lithium-Aktie mit einem Verlust von 34,542 Prozent wieder erreichen.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von European Lithium wird am 15.03.2024 gerechnet. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 14.03.2025 erwartet.

Redaktion finanzen.net