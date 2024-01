European Lithium Aktie News: European Lithium am Montagvormittag in Rot

European Lithium Aktie News: Anleger schicken European Lithium am Freitagmittag tief südwärts

European Lithium Aktie News: European Lithium bricht am Freitagvormittag nach oben aus

European Lithium Aktie News: European Lithium tendiert am Freitagnachmittag südwärts

Heute im Fokus

Hedgefonds Hudson Executive streicht Anteil an Deutscher Bank zusammen. Gericht ordnet Auflösung von Chinas Krisen-Bauträger Evergrande an. Gewerkschaften nach Streik bei Lufthansa-Tochter Discover zufrieden. Spotify will sich Apples App-Store-Pläne nicht gefallen lassen. Porsche AG erfolgreich beim VfB Stuttgart eingestiegen. Engagement beim BVB von Watzkes Zukunft abhängig.