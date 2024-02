European Lithium Aktie News: European Lithium am Donnerstagvormittag kaum verändert

Aktie im Blick

Die Aktie von European Lithium hat am Donnerstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Bei der European Lithium-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ OTC-Handel hat das Papier einen Wert von 0,079 USD.

Kaum Ausschläge verzeichnete die European Lithium-Aktie im NASDAQ OTC-Handel und tendierte um 23:20 Uhr bei 0,079 USD. Die European Lithium-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,079 USD an. In der Spitze büßte die European Lithium-Aktie bis auf 0,079 USD ein. Mit einem Wert von 0,079 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ OTC 15.700 European Lithium-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.07.2023 bei 0,320 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 305,577 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der European Lithium-Aktie. Am 03.11.2023 gab der Anteilsschein bis auf 0,035 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 55,640 Prozent unter dem aktuellen Kurs der European Lithium-Aktie.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte European Lithium am 15.03.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 14.03.2025.

Redaktion finanzen.net