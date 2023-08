European Lithium Aktie News: European Lithium präsentiert sich am Dienstagmittag stärker

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von European Lithium zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Frankfurt-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 0,043 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Um 10:31 Uhr sprang die European Lithium-Aktie im Frankfurt-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 0,043 EUR zu. Die European Lithium-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,043 EUR. Mit einem Wert von 0,041 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 237.000 European Lithium-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.10.2022 bei 0,072 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die European Lithium-Aktie mit einem Kursplus von 67,442 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,039 EUR am 28.03.2023. Derzeit notiert die European Lithium-Aktie damit 10,256 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.09.2023 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können European Lithium-Anleger Experten zufolge am 12.09.2024 werfen.

Redaktion finanzen.net