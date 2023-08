European Lithium Aktie News: European Lithium am Vormittag mit Verlusten

Notierung im Blick

Die Aktie von European Lithium gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die European Lithium-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 2,8 Prozent auf 0,042 EUR.

Die European Lithium-Aktie musste um 08:31 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 2,8 Prozent auf 0,042 EUR abwärts. Im Tief verlor die European Lithium-Aktie bis auf 0,042 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 0,042 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 133.400 European Lithium-Aktien umgesetzt.

Am 27.10.2022 markierte das Papier bei 0,072 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die European Lithium-Aktie mit einem Kursplus von 72,010 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.03.2023 bei 0,039 EUR. Mit einem Kursverlust von 7,656 Prozent würde die European Lithium-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.09.2023 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 12.09.2024 erwartet.

Redaktion finanzen.net