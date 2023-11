European Lithium Aktie News: European Lithium am Mittwochvormittag mit Abschlägen

Kurs der European Lithium

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von European Lithium. Das Papier von European Lithium gab in der NASDAQ OTC-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 4,3 Prozent auf 0,050 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie verlor um 23:20 Uhr in der NASDAQ OTC-Sitzung 4,3 Prozent auf 0,050 USD. Der Kurs der European Lithium-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,050 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,053 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ OTC-Volumen auf 47.500 European Lithium-Aktien.

Am 06.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,320 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 540,000 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 21.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,030 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,000 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die European Lithium-Bilanz für Q2 2024 wird am 15.03.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von European Lithium rechnen Experten am 14.03.2025.

Redaktion finanzen.net