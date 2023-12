European Lithium im Fokus

European Lithium Aktie News: European Lithium am Nachmittag mit sattem Kursplus

29.12.23 16:08 Uhr

Die Aktie von European Lithium gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die European Lithium-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 5,6 Prozent im Plus bei 0,060 EUR.

Werbung

Die European Lithium-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 13:57 Uhr in Grün und gewann 5,6 Prozent auf 0,060 EUR. Die European Lithium-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 0,062 EUR aus. Bei 0,062 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt wechselten 3.288.128 European Lithium-Aktien den Besitzer. Der Anteilsschein kletterte am 02.06.2023 auf bis zu 0,070 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 16,473 Prozent könnte die European Lithium-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 26.10.2023 auf bis zu 0,031 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 48,918 Prozent. European Lithium dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 15.03.2024 präsentieren. Am 14.03.2025 wird European Lithium schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren. Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf European Lithium Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf European Lithium Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com