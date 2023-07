European Lithium Aktie News: European Lithium zieht am Nachmittag an

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von European Lithium. Das Papier von European Lithium konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 2,0 Prozent auf 0,051 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die European Lithium-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 15:42 Uhr in Grün und gewann 2,0 Prozent auf 0,051 EUR. Den Tageshöchststand markierte die European Lithium-Aktie bei 0,052 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,050 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 686.036 European Lithium-Aktien.

Am 27.10.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 0,072 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die European Lithium-Aktie somit 28,929 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,039 EUR. Dieser Wert wurde am 27.03.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die European Lithium-Aktie 32,383 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 14.09.2023 erwartet. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte European Lithium möglicherweise am 12.09.2024 präsentieren.

Redaktion finanzen.net