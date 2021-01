EuropeFX: Wenn sich Indikatoren auf dem 4-Stunden-Fenster kreuzen Teil 2

Wenn man sich mit der technischen Analyse auseinandersetzt, begegnet man den folgenden vier Indikatoren mit am Häufigsten. Dem RSI, Stochastik Oszillator, Bollinger Band und Moving Average, und das in der Regel gerne einzeln betrachtet. In dem folgenden Artikel wird der Stochastik Oszillator behandelt und seine Modifikationsmöglichkeiten, um eindeutigere long und short Signale zu erhalten.

In diesem Artikel geht es um die Kreuzung von zwei RSI-Linien. Der RSI (Relative Stärke Index). Wenn man sich allgemein mit dem RSI auseinander setzt sind i.d.R. folgende drei Punkte im Fokus.

Ist die Linie des RSI über 70, 80 oder vielleicht 90, ist der Markt überkauft und die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass der Kurs bald fallen kann.

Ist die Linie des RSI unter 30, 20 oder vielleicht 10, ist der Markt überverkauft und die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass der Kurs bald steigen kann.

Es ist darauf zu achten ob eine Divergenz oder Konvergenz vorliegt.





Für das folgende Beispiel wird folgende Grundeinstellung benutzt (@Abb 0).

Als Perioden werden einmal die vorgegebene Periode 14 (blau) verwendet und einmal (als Beispiel) 25 (gelb). Als Anwendungsbasis wird der Median Preis gewählt. Zu den Ebenen von (hier) 70 und 30 wird noch die 50 eingefügt. Das als Ebene die 50 eingetragen wird hat folgenden Grund. Wie man (@Abb 1) sieht hat der Kurs an der 50iger Linie Probleme entweder weiter nach oben oder nach unten zu gehen. Daher wird die 50iger Linie als zusätzlicher Bestätigungsparameter betrachtet.

Bei Betrachtung von @Abb1 könnte man sich jetzt fragen, wozu man zwei RSI benötigt. Die zusätzliche Hilfe ist aber relativ klar ersichtlich. Eine Linie, die 25iger Linie soll den etwas langfristigeren Trend beschreiben, wogegen die 14ener Liner kurzfristigere Schocks bzw. Entwicklungen beschreibt. D.h. man ist in der Lage buy und sell Signale zu identifizieren. Unterschreitet die blaue Linie die gelbe Linie, so liegt ein sell Signal vor (@ Abb. 2 - a) und überschreitet (oder prallt ab) die blaue Linie die gelbe Linie die blaue Linie liegt ein, nicht notwendiger weise (@Abb 2 - b), buy Signal vor (@Abb 2 - c); oder auch umgekehrt. Denn sobald z.B. eine der drei Linien und eine Kreuzung aufeinandertreffen. Kann es ggf. zu einem Abprall kommen. (@Abb 3 - a)

Arbeitet man aber mit einem Kreuzungsverfahren, verliert Punkt drei, je nach Konfiguration, mehr oder weniger an Bedeutung.

Stellt man Sich die Frage, warum es zu einer Kreuzung kommt, so wird man feststellen, dass die blaue Line sich nur unter die gelbe Linie bewegt, wenn es einen „externen Schock“ gab. Ein exzellentes Beispiel ist hierfür der 4. Januar 2021 (@ Abb. 4 - a) oder auch (@ Abb. 3 - b).

Ohne offensichtlichen Grund ist der Markt am 4.1.21 abgestürzt. Und zwar so lange bis sich die blaue Linie über die gelbe Linie bewegt hat. Die gleiche Entwicklung kann man auch in (@ Abb. 3 - b) sehen. In diesem Beispiel sieht man ebenfalls, dass es, so lange die blaue Linie unter der gelben Linie ist, immer wieder zu Abwärtsbewegungen kommt. D.h. so lange die blaue Linie unter der gelben Linie ist, ist die Wahrscheinlichkeit höher für plötzliche Absenkungen, bis es zu einer Kreuzung kommt.





