Euroraum-Einzelhandelsumsatz sinkt im Februar wie erwartet

Ingmar Königshofen schaut sich die aktuelle Situation an den Aktienmärkten an und gibt Empfehlungen zu einzelnen Basiswerten. Neben Informationen zu den eingesetzten Derivaten gibt der Profi auch jede Menge geldwerte Tipps und Tricks rund ums Trading!

Heute im Fokus

Sentix-Konjunkturindex Deutschland im April gestiegen. Pläne für Verselbständigung von thyssenkrupp Marine Systems. Borussia Dortmund-Kapitän Reus bleibt wohl beim BVB. Icelandair kauft bei Airbus ein. UBS-Chef schickt Memo an Credit Suisse-Mitarbeiter und warnt vor harten Zeiten. Technische Probleme setzen Apple-Dienste lahm. Sanofi erhält AstraZeneca-Anteil an RSV-Lizenz in den USA.