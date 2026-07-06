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Euroraum-Erzeugerpreise im Mai um 5,9% über Vorjahr

DOW JONES--Der Preisdruck auf Produzentenebene im Euroraum hat sich im Mai - vor der grundsätzlichen Einigung zwischen den USA und dem Iran auf eine Beendigung des Krieges - etwas deutlicher als erwartet verstärkt. Wie Eurostat mitteilte, stiegen die Erzeugerpreise gegenüber dem Vormonat um 0,2 Prozent und lagen um 5,9 (April revidiert: 5,0) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten Zuwachsraten von 0,2 und 5,5 Prozent prognostiziert. Vorläufig war für April eine Jahresteuerungsrate von 4,9 Prozent gemeldet worden.

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Die Energieerzeugerpreise stiegen im Mai mit einer Jahresrate von 14,0 (12,5) Prozent. Ohne Energie erhöhten sich die Erzeugerpreise auf Jahressicht um 2,8 (2,3) Prozent.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/sha

(END) Dow Jones Newswires

July 06, 2026 05:24 ET (09:24 GMT)

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