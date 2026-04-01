DAX23.996 +4,7%Est505.892 +4,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,3700 +6,6%Nas22.018 +0,1%Bitcoin61.454 -0,2%Euro1,1685 +0,7%Öl94,04 -9,1%Gold4.801 +2,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 SAP 716460 BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Plug Power A1JA81 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Deeskalation im Nahost-Konflikt: USA und Iran beschließen Waffenruhe -- DAX springt an -- Asiens Börsen letztlich stark -- Ölpreise fallen massiv -- Bitcoin, Ölaktien, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Redcare Pharmacy-Aktie springt zweistellig an: Umsatz klettert im ersten Quartal deutlich Redcare Pharmacy-Aktie springt zweistellig an: Umsatz klettert im ersten Quartal deutlich
Aktien von K+S und Deutsche Börse im Minus: Krisen-Profiteure unter Druck Aktien von K+S und Deutsche Börse im Minus: Krisen-Profiteure unter Druck
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Euroraum-Erzeugerpreise sinken im Februar um 0,7 Prozent

08.04.26 11:10 Uhr

DOW JONES--Die Wirtschaft des Euroraums ist vor Beginn des Iran-Kriegs aufgrund rückläufiger Energiepreise in Summe keinem Inflationsdruck von der Produzentenseite ausgesetzt gewesen. Wie Eurostat mitteilte, sanken die Erzeugerpreise gegenüber dem Vormonat um 0,7 Prozent und lagen um 3,0 (Januar: minus 2,0) Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats. Unter den einzelnen Produktkategorien verzeichneten alleine die Energieerzeugerpreise ein Minus im Jahresabstand: Sie sanken um 11,7 (minus 8,9) Prozent. Ohne Energie stiegen die Erzeugerpreise dagegen um 1,0 (1,2) Prozent.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/cln

(END) Dow Jones Newswires

April 08, 2026 05:11 ET (09:11 GMT)