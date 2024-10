Euroraum-Handelsbilanzüberschuss im August leicht unter Vorjahr

Erfahren Sie, wie es möglich ist, durch ein planbares System im Daytrading zu überzeugen - ohne ständige Marktbeobachtung und mit fundierten Strategien. Das Online-Seminar richtet sich insbesondere an private und nebenberufliche Trader, die trotz begrenzter Zeit und Ressourcen im kurzfristigen Handel erfolgreich sein wollen.

Um 18 Uhr live: Breakout-Daytrading mit System - Erleben Sie einen bewährten Ansatz in Aktion

So sichern Sie Ihre Portfolio-Gewinne und Sorge Dich nicht, trade! mit Dr. Raimund Schriek und dem Eurex-Profi Vincenzo Zinnà Live in Zürich (kein Webinar!)

Heute im Fokus

Leitzins-Entscheidung der EZB - Senkung erwartet. HELLA-Geschäft stagniert. ABB kann Umsatz und Gewinn im dritten Quartal steigern. Nokias drittes Quartal kann nicht überzeugen - Wendepunkt in Sicht. Nordea erhöht 2024er-Rekordziel erneuter Aktienrückkauf. Apple baut Apple Business Connect aus. Pernod Ricard startet unerwartet schwach in Geschäftsjahr. Schneider Electric: Mehrheitsbeteiligung an Motivair.