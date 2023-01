Euroraum-Industrie schrumpft im Dezember wie erwartet

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktivität im verarbeitenden Gewerbe des Euroraums ist im Dezember wie erwartet geschrumpft, wobei eine schwächere Entwicklung in Deutschland von etwas positiveren Daten in Frankreich und Italien kompensiert wurde. Der von S&P Global in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex (PMI) stieg in zweiter Veröffentlichung auf 47,8(November: 47,1) Punkte, womit das Ergebnis der ersten Schätzung wie erwartet bestätigt wurde.

Deutschlands Industrie-PMI erhöhte sich auf 47,1 (46,2) Punkte, Frankreichs auf 49,2 (48,3) und Italiens auf 48,5 (48,4) Punkte. In Frankreich und Italien wurden in zweiter Veröffentlichung die Ergebnisse der ersten leicht übertroffen, in Deutschland dagegen etwas verfehlt.

