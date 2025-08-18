Euroraum-Industrieproduktion im Juni schwächer als erwartet

DOW JONES--Die Industrieproduktion im Euroraum ist im Juni schwächer als erwartet gewesen, wobei auch der Vormonatswert nach unten revidiert wurde. Wie Eurostat mitteilte, sank die Produktion gegenüber dem Vormonat um 1,3 Prozent und lag um 0,2 (Mai: plus 3,1) Prozent über dem Niveau des Vorjahresquartals. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen monatlichen Produktionsrückgang um nur 0,9 Prozent und ein Plus von 2,0 Prozent im Jahresabstand prognostiziert. Der zunächst für Mai gemeldete monatliche Produktionszuwachs von 1,7 Prozent wurde zudem auf 1,1 Prozent revidiert.

Die Produktion von Vorleistungsgütern ging im Juni um 0,2 (Mai: minus 1,7) Prozent zurück, während die Energieproduktion um 2,9 (plus 3,6) Prozent zunahmen. Die Produktion von Investitionsgütern sank um 2,2 (plus 0,9) Prozent, die von Gebrauchsgütern um 0,6 (minus 2,1) Prozent und die von Verbrauchsgütern um 4,7 (plus 7,9) Prozent.

