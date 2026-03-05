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Euroraum-Inflation im April etwas höher als erwartet

30.04.26 11:06 Uhr

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Der Inflationsdruck im Euroraum hat im April etwas deutlicher als erwartet zugenommen. Laut Mitteilung von Eurostat stiegen die Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat um 1,0 Prozent und lagen um 3,0 (März: 2,6) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten eine Jahresteuerung von 2,9 Prozent prognostiziert. Die Kernverbraucherpreise stiegen um 0,9 Prozent auf Monats- und 2,2 (2,3) Prozent auf Jahressicht. Erwartet worden war eine Kernteuerung von 2,2 Prozent.

Energie kostete 10,9 (5,1) Prozent mehr als im April 2025. Nahrungsmittel, Alkohol und Tabak verteuerten sich um 2,5 (2,4) Prozent, Industriegüter ohne Energie um 0,8 (0,5) Prozent und Dienstleistungen um 3,0 (3,2) Prozent.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

April 30, 2026 05:07 ET (09:07 GMT)