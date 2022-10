Euroraum-Leistungsbilanz im August mit Defizit von 26 Mrd Euro

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Leistungsbilanz des Euroraums hat im August wie schon im Vormonat ein deutliches Defizit verzeichnet, was insbesondere an den hohen Preisen für importierte Energie lag. Nach Angaben der Europäischen Zentralbank (EZB) wies die Leistungsbilanz saisonbereinigt ein Defizit von 26 (Vormonat: 20) Milliarden Euro auf.

Der Handelsbilanzsaldo betrug minus 21 (Juli: 19) Milliarden Euro, wobei die Exporte auf 253 (245) Milliarden Euro stiegen und die Importe auf 274 (264) Milliarden Euro zunahmen. Der Saldo der Dienstleistungsbilanz war mit 7 (11) Milliarden Euro positiv.

In der Bilanz der Primäreinkommen ergab sich ein Überschuss von 3 (2) Milliarden Euro. Der Saldo der Sekundäreinkommen war wie üblich negativ, und zwar mit 15 (14) Milliarden Euro.

In der Kapitalbilanz ergab sich für die zwölf Monate bis August 2022 ein positiver Saldo von 62 Milliarden Euro. In den zwölf Monaten bis August 2021 waren es 495 Milliarden gewesen. Bei den Direktinvestitionen kam es in diesem Zeitraum zu Nettokapitalabflüssen von 189 (87) Milliarden Euro und bei den Portfolioinvestitionen zu Nettokapitalexporten von 4 (Import 807) Milliarden Euro.

Über Aktien flossen netto 259 Milliarden Euro zu, nachdem im Vorzeitraum 105 Milliarden zugeflossen waren. Über Anleihen kam es zu einem Nettokapitalexport von 255 (702) Milliarden Euro.

October 20, 2022 04:22 ET (08:22 GMT)