Euroraum-Leistungsbilanzüberschuss steigt im Dezember

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Leistungsbilanzüberschuss des Euroraums ist im Dezember gestiegen. Nach Angaben der Europäischen Zentralbank (EZB) wies die Leistungsbilanz saisonbereinigt einen positiven Saldo von 37 (November: 25) Milliarden Euro auf. Der Handelsbilanzüberschuss erhöhte sich auf 38 (34) Milliarden Euro, wobei die Exporte auf 200 (196) Milliarden Euro zunahmen, aber die Importe auf 161 (162) Milliarden Euro zurückgingen. Der Saldo der Dienstleistungsbilanz war mit 11 (10) Milliarden Euro positiv.

Der Saldo der Primäreinkommen war mit 1 (1) Milliarde Euro positiv, der der Sekundäreinkommen dagegen wie üblich negativ, und zwar mit 14 (19) Milliarden Euro.

Der Saldo der Kapitalbilanz war in den zwölf Monaten bis Dezember 2020 mit 296 Milliarden Euro positiv. In den zwölf Monaten bis Dezember 2019 waren es 214 Milliarden gewesen. Bei den Direktinvestitionen ergaben sich in diesem Zeitraum Nettokapitalzuflüsse von 120 (72) Milliarden Euro und bei den Portfolioinvestitionen Nettokapitalexporte von 480 (Nettoimport von 47) Milliarden Euro.

Über Aktien flossen netto 91 Milliarden Euro ab, nachdem im Vorjahreszeitraum 187 Milliarden zugeflossen waren. Über Anleihen kam es zu einem Nettokapitalexport von 390 (140) Milliarden Euro.

