Euroraum-Leistungsbilanzüberschuss steigt im Februar deutlich

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Leistungsbilanzüberschuss des Euroraums ist im Februar deutlich gestiegen. Nach Mitteilung der Europäischen Zentralbank (EZB) wies die Leistungsbilanz einen saisonbereinigten Überschuss von 40 (Januar: 32) Milliarden Euro auf.

Für die Güterverkehrsbilanz meldete die EZB einen Überschuss von 33 (30) Milliarden Euro, wobei die Exporte auf 207 (204) Milliarden zunahmen und die Importe auf 173 (174) Milliarden zurückgingen. Der Saldo der Dienstleistungsbilanz war mit 5 (8) Milliarden Euro positiv und der Saldo der Primäreinkommen mit 10 (10) Milliarden Euro. Der Saldo der Sekundäreinkommen war wie üblich negativ, allerdings deutlich weniger als normalerweise - mit nur 8 (16) Milliarden Euro.

In der Einkommensbilanz ergab sich für die zwölf Monate bis Februar 2020 ein unbereinigter Überschuss von 308 Milliarden Euro, verglichen mit 349 Milliarden in den zwölf Monaten bis Februar 2019. Über Aktien kam es in diesem Zeitraum zu einem Kapitalimport von 305 (74) Milliarden Euro, über Anleihen zu einem Kapitalexport von 279 (137) Milliarden Euro. Bei den Direktinvestitionen ergab sich ein Kapitalzufluss von 8 (Abfluss von 138) Milliarden Euro.

April 20, 2020 04:00 ET (08:00 GMT)