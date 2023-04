Euroraum-Schuldenstand sinkt im 4. Quartal auf 91,6 Prozent

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die an der Wirtschaftsleistung gemessene Verschuldung der Euroraum-Staaten hat sich im vierten Quartal 2022 verringert. Laut Mitteilung von Eurostat sank sie auf 91,6 (Vorquartal: 93,0) Prozent des nominalen Bruttoinlandsprodukts (BIP). In absoluten Zahlen stieg der öffentliche Schuldenstand von 19 Ländern auf 12,215 (12,175) Billionen Euro. Am Ende des vierten Quartals 2022 machten Schuldverschreibungen 82,5 Prozent des öffentlichen Schuldenstands des Euroraums aus, Kredite 14,5 Prozent und Bargeld sowie Einlagen 3,0 Prozent.

Die höchsten Verschuldungsquoten wurden am Ende des vierten Quartals 2022 in Griechenland (171,3 Prozent), Italien (144,4 Prozent), Portugal (113,9 Prozent), Spanien (113,2 Prozent), Frankreich (111,6 Prozent) und Belgien (105,1 Prozent) verzeichnet. Die niedrigste wies Estland (18,4 Prozent) auf, Deutschland kam auf 66,3 Prozent.

Das öffentliche Defizit des Euroraums erhöhte sich im vierten Quartal auf 4,7 (4,6) Prozent des BIP, wobei die Einnahmen auf 46,9 (47,1) Prozent des BIP sanken und die Ausgaben auf 51,6 (51,7).

Im Gesamtjahr 2022 lag das öffentliche Defizit des Euroraums bei 3,6 (5,3) Prozent des BIP. Für Deutschland wurde ein Defizit von 2,6 (3,7) Prozent gemeldet und für Frankreich ein Defizit von 4,7 (6,5) Prozent. Allerdings äußerte Eurostat einen Vorbehalt zur Qualität der von Frankreich gemeldeten Daten.

"Eurostat klärt in enger Zusammenarbeit mit den französischen Statistikbehörden die Verbuchung der Kapitalerhöhung des Staates beim öffentlichen Energieunternehmen EDF (Électricité de France) sowie die Anwendung des Superdividenden-Tests auf Dividenden, die von einigen öffentlichen Unternehmen an den französischen Staat gezahlt wurden. Das Defizit für 2022 könnte um bis zu 0,2 Prozentpunkte des BIP unterschätzt sein", heißt es in der Mitteilung.

Italiens öffentliches Defizit lag 2022 bei 8,0 (9,0) Prozent. Derzeit sind die Haushaltsregeln des europäischen Stabilitätspakts außer Kraft.

