Euroraum-Wachstum schwächt sich im Dezember deutlich ab

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Das Wirtschaftswachstum im Euroraum hat sich im Dezember deutlich abgeschwächt, was vor allem an der ausgeprägten Schwäche des deutschen Dienstleistungssektors lag. Der von IHS Markit erhobene Einkaufsmanagerindex für die Produktion der Privatwirtschaft der Eurozone, der Industrie und Dienstleistungen umfasst, sank auf 53,3 (November: 55,4) Punkte, wie das IHS Markit in zweiter Veröffentlichung mitteilte. In erster Veröffentlichung waren 53,4 Punkte gemeldet worden.

Der Einkaufsmanagerindex (PMI) des Dienstleistungssektors ging in zweiter Veröffentlichung auf 53,1 (55,9) Punkte zurück, in erster Schätzung waren es 53,3 Punkte gewesen. Der Industrie-PMI sank auf 58,0 (58,4) Zähler, wie IHS Markit bereits am Montag mitgeteilt hatte. Deutschlands Service-PMI sank auf 48,7 (52,7) Punkte, Frankreichs auf 57,0 (57,4) und Italiens auf 53,0 (55,9) Punkte.

Laut IHS Markit verlangsamte sich das Wirtschaftswachstum des Euroraums nach der leichten Beschleunigung im November wegen der wieder steigenden Corona-Infektionszahlen auf ein Neunmonatstief. Den Servicesektor erwischte es besonders stark, Geschäftstätigkeit und Auftragseingang schwächten sich gleichermaßen ab. Gleichzeitig blieb die Produktionssteigerungsrate in der Industrie wegen anhaltender Lieferunterbrechungen gedämpft.

"In Deutschland, wo die Maßnahmen zur Eindämmung von Corona strenger waren als in anderen von der Umfrage erfassten Eurozone-Ländern, stagnierte die Wirtschaftsleistung im Dezember weitgehend", konstatierte IHS-Markit-Chefvolkswirt Chris Williamson. In Bezug auf die Inflation gab es nach seiner Aussage wenig Grund zur Freude. "Obwohl der Preisdruck leicht nachgelassen hat, läuft die Preisspirale noch immer auf Hochtouren", sagte er. Der Anstieg der Einkaufs- und Verkaufspreise sei der zweitstärkste in der bisherigen Umfragegeschichte gewesen.