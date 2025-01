Euroraum-Wirtschaft schrumpft im Dezember nur noch leicht

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Die Aktivität der Privatwirtschaft des Euroraums ist im Dezember in etwa wie bisher angenommen gesunken. Der von S&P Global erhobene Einkaufsmanagerindex (PMI) für die Produktion im verarbeitenden und nicht-verarbeitenden Gewerbe stieg in zweiter Veröffentlichung auf 49,6 (November: 48,3) Punkte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten eine Bestätigung der in erster Veröffentlichung gemeldeten 49,5 Punkte prognostiziert. PMI-Stände unterhalb von 50 Punkten deuten auf ein Schrumpfen der Wirtschaft hin.

Der Dienstleistungs-PMI stieg auf 52,6 (49,5) Punkte, in erster Veröffentlichung waren 51,4 Punkte gemeldet worden.

Deutschlands zusammengefasster PMI erhöhte auf 48,0 (47,2) Punkte, Frankreichs auf 47,5 (45,9) und Italiens auf 49,7 (47,7) Punkte.

January 06, 2025 04:31 ET (09:31 GMT)