Euroraum-Wirtschaft verliert im August erneut an Schwung

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Wirtschaft in der Eurozone hat im August erneut an Schwung verloren. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - fiel auf 49,2 (Juli: 49,9) Punkte, wie S&P Global im Zuge der ersten Veröffentlichung berichtete. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Rückgang auf 49,0 Punkte prognostiziert.

Oberhalb von 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter eine Schrumpfung. Der Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes sank auf 49,7 (49,8) Punkte. Volkswirte hatten einen Rückgang auf 49,0 Zähler prognostiziert. Der Index für den Servicesektor ging auf 50,2 (51,2) Punkte. Ökonomen hatten einen Rückgang auf 50,5 Punkte erwartet.

"Die aktuellen PMI-Daten deuten darauf hin, dass die Wirtschaftsleistung der Eurozone im dritten Quartal 2022 schrumpfen wird", kommentierte Andrew Harker, Economics Director bei S&P Global Market Intelligence, die Ergebnisse.

Hauptverantwortlich für die Schrumpfung war laut S&P Global die Industrie, wo die Produktion zum dritten Mal hintereinander kräftig zurückgefahren wurde. Doch auch der Servicesektor kühlte den vierten Monat in Folge ab und meldete das schwächste Wachstum seit Beginn des Aufschwungs im April 2021.

Besonders drastische Produktionsrückgänge meldeten alle Grundstoffkategorien und der Automobilsektor, aber auch die Servicebranchen Tourismus und Freizeit sowie der Immobiliensektor. Der Auftragseingang wies zum zweiten Mal hintereinander ein hohes Minus auf. Besonders stark fiel der Auftragsrückgang in der Industrie aus, doch auch dem Servicesektor fehlte es an Neuaufträgen. Aufgrund von Schwierigkeiten beim Absatz fertiggestellter Industrieerzeugnisse nahmen die Bestände an Fertigwaren im August so rasant zu wie nie zuvor seit Umfragebeginn vor 25 Jahren.

Obwohl der Inflationsdruck in den Unternehmen nach wie vor hoch war, scheint der Höhepunkt laut S&P Global angesichts erneut nachlassender Steigerungsraten bei Ein- und Verkaufspreisen überschritten zu sein. Die Besorgnis über die weiteren Konjunkturaussichten dämpfte den Ausblick, was zusammen mit der stark nachlassenden Kundennachfrage die Einstellungsbereitschaft sinken ließ und den schwächsten Stellenaufbau seit fast anderthalb Jahren nach sich zog.

Deutschlands Sammelindex sank auf 47,6 (48,1) Punkte und Frankreichs auf 49,8 (51,7) Punkte, wobei in Frankreich vor allem der Service-PMI mit 51,0 (53,2) enttäuschte. Volkswirte hatten einen Stand von 53,0 prognostiziert.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/jhe

(END) Dow Jones Newswires

August 23, 2022 04:13 ET (08:13 GMT)